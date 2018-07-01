Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 20:07

Sınavdan çıktı gölette boğuldu

Amasya’da üniversite sınavına girip çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir gölete giden genç boğularak can verdi.

Sınavdan çıktı gölette boğuldu

01 Temmuz 2018 20:07


Edinilen bilgiye, Amasya kent merkezinde YKS’ye girip çıktıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek üzere Suluova’nın Yolpınar köyünde bulunan gölete giden Mehmet Savcı (19), serinlemek üzere ayağını sulara sokmasının peşinden toprak zeminin koparak kayması üzerine suda kayboldu.


Paniğe kapılan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek suda arama yaptı. 3 metre derinlikte bulunan Savcı, kıyıya çıkartıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç