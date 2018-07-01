Sınavdan çıktı gölette boğuldu

Edinilen bilgiye, Amasya kent merkezinde YKS’ye girip çıktıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek üzere Suluova’nın Yolpınar köyünde bulunan gölete giden Mehmet Savcı (19), serinlemek üzere ayağını sulara sokmasının peşinden toprak zeminin koparak kayması üzerine suda kayboldu.

Paniğe kapılan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek suda arama yaptı. 3 metre derinlikte bulunan Savcı, kıyıya çıkartıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.