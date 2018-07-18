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18 Temmuz 2018 11:50

Siyer-i Nebi sergisi için imzalar atıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde açılacak Siyer-i Nebi sergisi için protokol imzalandı.

Siyer-i Nebi sergisi için imzalar atıldı

18 Temmuz 2018 11:50


Protokole imzalar Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Medine-i Münevvere Müze Müdürü Mustafa Ammar Manlla tarafından atıldı. Üçok, "Medine-i Münevvere Müze Müdürü Ammar Manlla ile yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde kısa süre sonra ilçe halkımızın hizmetine sunacağımız kültür merkezimizin içerisinde yer alacak Siyer-i Nebi sergisini hemşehrilerimizin ziyaretine açacağız. Osmanlı eserleri ve Peygamber efendimizin hayatından kesitlerin sunulacağı müzemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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