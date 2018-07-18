Siyer-i Nebi sergisi için imzalar atıldı

Protokole imzalar Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Medine-i Münevvere Müze Müdürü Mustafa Ammar Manlla tarafından atıldı. Üçok, "Medine-i Münevvere Müze Müdürü Ammar Manlla ile yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde kısa süre sonra ilçe halkımızın hizmetine sunacağımız kültür merkezimizin içerisinde yer alacak Siyer-i Nebi sergisini hemşehrilerimizin ziyaretine açacağız. Osmanlı eserleri ve Peygamber efendimizin hayatından kesitlerin sunulacağı müzemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.