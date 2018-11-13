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Sokak hayvanlarının tedavisi için iş birliği yaptılar

Suluova Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi arasında hayvan hastalıklarında teşhis ve tedavi hizmeti işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.


Hayvan dostu belediyecilik anlayışı gereği geçen yıl sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini açtıklarını anımsatan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hayvan barınağımız için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile tam teşekkül gerektiren hayvan hastalıklarında, yaralanma durumunda sevk edebilmek üzere teşhis ve tedavi hizmet protokolü imzaladık” dedi.


Üçok, yaklaşık 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu barınağın sık sık il hayvanları koruma kurulu ve hayvanseverler tarafından ziyaret edildiğine değindi.

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