Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 18:28

Sokakları asfaltlanan mahalleli kurban kesti

Amasya’nın Suluova ilçesinde belediye tarafından sokakları asfaltlanan Saraydüzü Mahallesi sakinleri kurban kesti.

Sokakları asfaltlanan mahalleli kurban kesti

25 Temmuz 2018 18:28


Mahallelerine gelen asfalt hizmetini kurban keserek karşılayan Saraydüzü Mahallesi Muhtarı Recep Temiz ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Fatih Üçok’a teşekkür ettiler. Başkan Üçok, “Biz göreve başladığımızda Suluovamızın asfaltı olmayan hiçbir mahallesi kalmayacak, bütün hemşehrilerimizi çamurdan kurtaracağız demiştik. 2014 yılından bu zamana değin bu konuda da epey mesafe katettik. Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Asfalt çalışmalarımız Saraydüzü Mahallemize hayırlı olsun” dedi.


Üçok, “Hemşehrilerimize layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.


Mehmetçik, Civelek ve Eda Sokak’ta tamamlanan asfaltlama çalışmasının Menekşe, Zambak, Piyale, Ayça, Yeşiltepe ve Ak Tepe Sokak ile devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç