İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal Bilimler MYO hizmet sektörünü destekleyecek

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) yöneticileri, üniversite-sektör işbirliği projesi kapsamında oda başkanları ve hizmet sektörü temsilcileriyle toplantı düzenledi.


Sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak çözümler üretmek için çalışmalara başlandığını belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, “İşletmelere özel olarak sunacağımız destekler hem işletmeleri hem de sektörü rahatlatacak. Üniversite olarak bunu yapmak ekmeğini yediğimiz suyunu içtiğimiz Amasyamıza bizim borcumuzdur” dedi.


Toplantıya Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ile Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.