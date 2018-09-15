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Su depolarının elektriği güneş panellerinden

Amasya İl Özel İdaresinin yürüttüğü proje kapsamında köylerde içme suyu depolarının elektrik ihtiyaçlarının büyük bir kısmı güneş panellerinden karşılanmaya başladı.


Yapılan açıklamada birçok köyde uygulanan proje sayesinde hem çevreci hem de ekonomik enerji üretiminin sağlanmasının planlandığı, ayrıca kullanılan içme suyu depolarının elektrik enerjisi ihtiyaçları büyük oranda karşılanarak köylülerin elektrik faturalarına destek olunmasının hedeflendiği belirtildi.


Köy içme suyu ikmal inşaatı projeleri kapsamında Taşova'nın Çambükü, Karabük ile Yerkozlu köylerinde projeler bitirilip faaliyete geçirilirken, Göynücek'e bağlı Alan köyünde de tamamlanma aşamasına gelindiği bildirildi.

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