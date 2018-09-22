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Suluova Belediyesinden 2 bin kişiye aşure

Suluova Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıttı.


Dev kazanlarda ay-yıldız şeklinde hazırlanmış aşurelerini hemşehrilerine elleriyle ikram eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Aşure birçok yemişten yapılır. Her biri tadını aşureye verir. Bakliyatından meyvesine kadar her birisi aromasını içinde gizler. Suluova toplumu da bir aşure gibi. Farklı kültürler bir arada yaşıyoruz ve adına Suluova demişiz” dedi.


Üçok, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu'nun da katılımıyla yapılan duanın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

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