Suluova Belediyesinden sünnet şöleni

yıldönümü dolayısıyla düzenlediği şenlik kapsamındaki sünnet şöleninde 71 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Göreve geldiğimiz 5 yıldır toplu sünnet şöleni yapıyor ve çocuklarımızın erkekliğe ilk adımlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların Şölen havasında coşkulu bir şekilde sünnet merasimlerini tertip ediyoruz. İnşallah bu gelenek uzunca yıllar devam eder hep birlikte bu kültürü yaşatırız” dedi.

Anne ve babalar için çocuklarının sünnet olduğunu, askere uğurladığını ve düğününü görmenin önemli olduğunu anlatan Başkan Üçok, “Mühim olan ilk basamağı bugün çocuklarımızın o heyecanını aileleriyle birlikte kutluyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Allah onlara uzun ömür, sağlık ve sıhhat versin. Ben sünnet olan çocuklarımızın hem ailelerini hem çocuklarımızı tebrik ederken aslında onların sağlıklı bir şekilde sünnetlerini gerçekleştiren hastane personelimize ve sağlık camiamıza bizim bu kültür faaliyetimizi vermiş oldukları destekten dolayı canı gönülden teşekkür ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yatırım değeri 18,3 milyon TL olan 6 projeyi ilçeye kazandırdıklarını anımsatan Üçok, “İnşallah bu hizmetler bununla da sınırlı kalmayacak ve 3 ay içerisinde inşallah 9 milyonluk yatırımımızı da yine Suluova’da sizlerle açılışını yapacağız. Biliyorsunuz şehir meydanı kurdele kesmeyi bekliyor. Hızlı bir şekilde orada çalışmalarımız devam ediyor. 16 bin metrekarelik meydanımız inşallah 3 ay içerisinde Suluovamızın hizmetine sunacağız. Onunla birlikte 25 bin metrekarelik belediye makine ikmal kampüsümüz hizmete girecek ve fabrika içerisinde 20 bin metrekarelik yeşil alan parkın açılışını yapacağız. Şehrin merkezinde 16 bin metrekare meydan, 20 bin metrekare yeşil alandan bahsediyoruz. Dev ağaçların ve çamların olduğu fabrikadan kazandığımız o alanı da hizmete koymuş olacağız. Bunlarla birlikte Cevizdibi Mahallemizde 15 Temmuz şehitlerimiz anısına yaptığımız Suluovamızın 3. büyük parkını da hizmete açacağız. Hızlı bir şekilde de orada çalışmalarımız devam ediyor. Hiç şüphesiz bu hizmetlerin en güzeline Suluovamız hak ediyor. Sizlerden aldığımız destek ve dua ile Suluovamızdaki bu ihtiyaç duyulan alanları birer birer yerine getirdik, hizmete açtık ve açmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çocuklara altın hediye edildiği sünnet şölenine Kaymakam Vural Karagül, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.