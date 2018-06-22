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22 Haziran 2018 09:54

Suluova Belediyesinden yaz spor okulu

Suluova Belediyesinin öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla üçüncüsünü düzenlediği yaz spor okulu açıldı.

Suluova Belediyesinden yaz spor okulu

22 Haziran 2018 09:54


Çocukların yeteneklerine göre eğitmenleri eşliğinde bir spor branşında kurs göreceklerini ve devamında ise Suluova Belediyespor Kulübü bünyesine seçilerek daha organize şekilde sportif faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, 11 branşta 400 sporcuya eğitim verileceğini söyledi.


Sosyal belediyecilik anlayışlarının gereği olarak daima çocuklar ve gençler için bir ve beraber olma, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyalleşmelerine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerine değinen Üçok, “Geçen yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Okulları ile yüzlerce gencimizle buluştuk. Ne mutlu ki bu yıl da aynı duyarlılıkla yaklaşarak çocuklarını spor okullarına yönlendiren ve bu konuda son derece istekli olan 400 çocuk ve gencimizle açılışımızı gerçekleştirdik. Velilerimize duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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