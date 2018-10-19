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Suluova'da 670 TOKİ konutunun anahtarlarının teslimi yapıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde TOKİ ile Suluova Belediyesi işbirliği sonucu Borsa Mahallesi’nde inşa edilen 3.

Amasya'nın Suluova ilçesinde TOKİ ile Suluova Belediyesi işbirliği sonucu Borsa Mahallesi'nde inşa edilen 3. etap 670 konutun anahtar teslim töreni yapıldı.


Törende konuşan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Başta Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TOKİ'den ev alan tüm hemşehrilerimize evlerinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum” dedi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören sonrası, yapımı tamamlanan Şehzade Camisi'nin açılışı da dualarla gerçekleştirildi.

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