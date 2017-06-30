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30 Haziran 2017 12:13

Suluova’da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı

Amasya’nın Suluova ilçesinde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesi, mesleki eğitimde teşvik uygulamaları, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Suluova’da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı

30 Haziran 2017 12:13


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu’nun başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürü Uğur Menekşe, Suluova Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, kurum temsilcileri ve meslek lisesi müdürleri katıldı.


Milli Eğitim Müdürü Davu, 6764 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeler ile mesleki ve teknik eğitimde çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu eğitim kapsamına alınarak 4 yıllık eğitim sonunda ustalık belgesi verilmesi, çırak öğrenci çalıştıran işverenlere yapılan devlet katkısının yanı sıra nitelikli ara eleman yetiştirme konularını da ele aldıklarını açıkladı.




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