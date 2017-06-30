Suluova’da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu’nun başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürü Uğur Menekşe, Suluova Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, kurum temsilcileri ve meslek lisesi müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Davu, 6764 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeler ile mesleki ve teknik eğitimde çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu eğitim kapsamına alınarak 4 yıllık eğitim sonunda ustalık belgesi verilmesi, çırak öğrenci çalıştıran işverenlere yapılan devlet katkısının yanı sıra nitelikli ara eleman yetiştirme konularını da ele aldıklarını açıkladı.