Suluova’da Yeni Şeker Camisi için destek kampanyası başlatıldı

3 bin 500 kişilik camiye destek için Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Esen, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, esnaflar ve müftülük personelinin katılımlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Suluova’nın en önemli eksikliklerinden birisinin şehir kimliği ve simgesi niteliğinde bir yapı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Üçok, “Camiler bulunduğu şehirlerin kimliğidir. Yapılan bu Şehir Meydanı ve içinde bir cami ilçemiz için çok önemlidir. Bu Suluovanın camisidir ve herkesin bir yardımı, katkısı olmalıdır. Bunun içinde Suluovamızda bir destek kampanyası başlatıyoruz. Tüm herkesin ve herkesimin katkısını bekliyoruz. Ne kadar kısa sürede yapılırsa ilçemiz için bir onur ve şandır. Biz belediye olarak yine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehrin kimliği ve simgesi olması düşüncesiyle meydan için 16 bin metrekare alan ayrılıp çalışmalarına önceki yıl başladıklarını anımsatan Fatih Üçok, “Modern mimariden ziyade eski mimarimizden bir örneği ilçemizde yapacağız. 3 bin 500 kişilik caminin altında otopark ve çok amaçlı salon gibi yapılar olacak. Önünde avlu ve yeşil alanla birlikte 12 bin metrekareden oluşan bir yeni bir cami yapılacak. Cami ise dört yanı kubbeler üzerinde yükselen bir büyük tam kubbe ve çift minareli olacak. Yeni cami bin 800 metrekare alana oturacak. Katkı sunan ve sunacak olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe Müftülüğü görevine yeni atanan Süleyman Çoban ise, “Suluova’da din ve hayır hizmetleri oldukça başarılı. İlçemizde bir büyük mabet eksiği var. Bunu da hayırseverlerin desteğiyle bir an önce yapmalıyız. Kurban Bayramı sonu temeline ve yapımına hızlı bir şekilde başlayacağımız camimize hemşehrilerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.