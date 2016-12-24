Suluovalılar Halep için el ele

Amasya’nın Suluova ilçesinde belediye, Türk Diyanet Vakfı, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından ‘Halep için el ele’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakam Hayati Taşdan ile birlikte açılan standa giden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Suriye’de insanlık trajedisi var. Oradaki kardeşlerimize destek olmak, onların yanında olmak amacıyla yardım kampanyasına eşlik ettik” dedi.

Eczacıların Halep’e destek olmak amacıyla evde kullanılmayan ilaçların toplanılması konusunda yardımcı olduklarına değinen Başkan Üçok, “Belediye başkanı olarak ilçemizle gurur duyuyorum. Ne zaman böyle bir kampanya başlatılsa topyekün yardım seferberliği oluşturuyorlar. Göstermiş oldukları duyarlılık ve hassasiyet için tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.