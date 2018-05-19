Suluova’nın kültür merkezi yakında hizmette

Çalışmaları takip eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Selçuklu mimarisi örneği ile büyük ilgi gören kültür merkezimizin Suluovamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlçeye çok önemli ve güzel bir eser kazandırdıklarını belirten Fatih Üçok, “4 yıllık görev süremiz içerisinde yerine getirdiğimiz seçim taahhütlerimizden biri olan kültür merkezimiz ile amacımız hemşehrilerimizin kültür ve sanata daha yakın olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Üçok, Atatürk Bulvarı üzerinde 3 bin 963 metrekare alana inşa edilen binayı yakın zamanda hizmete sunacaklarını söyledi.