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04 Ağustos 2018 12:00

Suluova’ya 15 Temmuz parkı

Suluova’da 15 Temmuz Şehitler Parkının yapımına başlandı.

Suluova’ya 15 Temmuz parkı

04 Ağustos 2018 12:00


Cevizdibi ile Hacı Bayram Mahallelerinin kesiştiği noktadaki 4 bin 30 metrekarelik alanda çevre duvarı, sert zemin iyileştirme ve tesviye çalışmalarını sürüyor.


15 Temmuz’u gelecek nesillere anlatacaklarını, unutturmayacaklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yapımına başladığımız parkımızda ağaçlandırma alanları, dinlenme yerleri, oturma grupları, yürüyüş yollarıyla ve sportif sahalarıyla önemli bir merkez haline gelecek. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilmesi için oyun grubu alanının zemini kauçuk malzemeyle kaplanacak. Parkımızı, bölgemizin iklimine uygun çeşitli bitki türleri ile zenginleştireceğiz. Hemşehrilerimize ve mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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