Suriyelilerin içindeki otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Alvid yönetimindeki 63 MA 103 plakalı otomobil Amasya merkeze bağlı Aydınca köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Parçalanan otomobildeki yolculardan Sabah Hurdok (37) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün yanı sıra Cumane Karakende isimli kadın ve üstünde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan diğer 6 yaralı ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.