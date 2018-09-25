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Taşova'da Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunun açılışı yapıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde iş adamı Fuat Bursalı tarafından annesi Emine Bursalı adına yaptırılan imam hatip ortaokulunun açılışı yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iş adamı Fuat Bursalı tarafından annesi Emine Bursalı adına yaptırılan imam hatip ortaokulunun açılışı yapıldı.


Düzenlenen törende konuşan Fuat Bursalı, “Ahlaklı ve iyi eğitimli bir neslin yetiştirilmesi en büyük gayemizdir. Bu hedef doğrultusunda bizlerin de katkısının olması bizim için büyük bir övünç kaynağı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.


Bursalı ailesini kutlayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, “Kendileri daha önce hem Taşova'da hem işlerini devam ettirdikleri Bursa'da yaptırmış oldukları okullarla gerçekten çok büyük bir hayır işlemişler. Hem rahmetli babalarının hem de açılan okulla rahmetli annelerinin amel defterlerini açık tutup bu okullar ayakta durdukça, insanlara faydada bulundukça sürekli bu rahmetli aile büyüklerinin hayır duası almasını sağlayacaklar. Bu teklifi ikiletmeden hayırlı olabilecek her türlü projenin içerisinden olacaklarını belirtip, sonrasında da takipçisi oldular” diye konuştu.


Varol daha sonra Bursalı ailesi ve törene katılan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ile birlikte sınıfları dolaştı.

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