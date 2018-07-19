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19 Temmuz 2018 11:06

Taşova’da kongre ve kültür merkezi yapılıyor

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda 300 kişilik kongre ve kültür merkezi inşa ediliyor.

Taşova’da kongre ve kültür merkezi yapılıyor

19 Temmuz 2018 11:06


Okul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Demir öğrencilerin daha nezih ortamda eğitim öğretimlerine devam etmeleri amacıyla yapılacak çalışmaların projelendirilip yapım aşamasına geçildiğini belirtti.


Öğrencilerin akademik ve sosyo kültürel faaliyetlerini sergileyebilecekleri bir kongre ve kültür merkezine ihtiyaç duyduklarını belirten Demir, 300 kişilik kongre ve kültür merkezi, yemekhane ile kantinin 2019-2020 akademik yılında faaliyete açılmasının beklendiğini söyledi.


Merkezin yapılacağı alanda yaptığı incelemede Amasya Üniversitesinin temel felsefelerinden birinin halkla iç içe olmak olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay da, Taşova’da sosyal, bilimsel, kültürel etkinliklerin yapılacağı bir konferans salonu eksikliği olduğuna değinerek yapılacak salonun hem öğrencilen hem de halkın hizmetinde olacağını vurguladı.


Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunun kurulduğu günden bu yana fiziki ve akademik olarak büyümesinden dolayı çok memnun olduklarını anlatan Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz da, yükseköğretim vizyonu ve misyonunun Taşova için bir kazanç olduğunu söyledi. Ulaştırma sektörüne yönelik programlarıyla yüksekokulun her geçen gün geliştiğini kaydeden Kurnaz ilçe halkı ve yönetimi olarak her zaman yüksekokulun gelişim, dönüşümü için destek olacaklarına işaret etti.


Üniversitelerin eğitim öğretim misyonlarının yanı sıra bir ilin, ilçenin kalkınmasında, gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Bayram Öztürk de üniversiteyle halkın buluşmasını çok önemsediklerini, bu buluşmanın ise ancak projelerle, etkinliklerle çeşitli çalışmalarla olabileceğini, bu noktada etkinliklerin yapılacağı kongre ve kültür merkezinin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.




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