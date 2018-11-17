TOKİ'den Göynücek'e 110 konut

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Göynücek Belediyesi iş birliğinde inşa edilen 110 konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4,5 yıldır harcadıkları yoğun mesai ve çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, “Devlet büyüklerimizin katkısı çok büyük. Başta Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TOKİ'den ev alan tüm hemşehrilerimize evlerinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

TOKİ'nin ülke genelinde yapmakta olduğu icraatlara değinen Vali Dr. Osman Varol da özellikle ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın ev sahibi olma fırsatına kavuştuğunu söyledi.

Törene, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Amasya Milletvekilli Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.