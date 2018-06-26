Toplantı odasına yuva yaptı

Bayram tatili öncesi görevlilerin açık unuttuğu camdan içeriği giren kumru, bakanlık birimleriyle görüşmelerde kullanılan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) odasındaki görüntü cihazının ardına yuva yaptı.

Tatil dönüşü geldiklerinde kuluçkaya yatan kumruyla karşılaşınca şaşırdıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Kuşumuzu belli bir süre misafir edeceğiz. Yavruları olduktan sonra büyütüp yuvadan ayrılacağını düşünüyoruz” dedi.

Kumruyu takip ettiklerini anlatan Nergiz, "Her şeyden önce bir anne. Altında yumurtaları var. Girip, çıksın diye camı da açık bıraktık" diye konuştu.