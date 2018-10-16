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Toprağa gömülü kavanozdaki uyuşturucuyu ‘Puslu' buldu

Amasya’da içinde uyuşturucu olan toprağa gömülü haldeki cam kavanozların bulunmasını ‘Puslu’ adlı narkotik arama köpeği sağladı.

Amasya'da içinde uyuşturucu olan toprağa gömülü haldeki cam kavanozların bulunmasını ‘Puslu' adlı narkotik arama köpeği sağladı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Taşova'da bir köyde 3 şahsa ait adreste ve arazide yaptığı arama faaliyetinde narkotik köpeği ‘Puslu'nun tepki verip kazması sonrası yapılan detaylı incelemede yarım metre derinlikte toprağa gömülü vaziyette iki cam kavanoz içerisinde 500 gram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Taşova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

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