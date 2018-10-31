Toraman ile Kılıç OKA'ya veda etti

Son valiler kararnamesi ile Tokat Valiliğinden Kütahya Valiliğine atanan Vali Ömer Toraman ile Çorum Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine görevlendirilen Vali Necmeddin Kılıç, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(OKA) toplantısına katılarak birlikte görev yaptıklar illerin valileri ve yöneticilerine veda ettiler.

OKA'nın Amasya'da düzenlenen Ekim ayı toplantısına başkanlık eden Vali Toraman, “Bu vesile ile bugüne kadar birlikte görev yaptığımız tüm yönetim kurulu üyelerimize ve ajans çalışanlarına verdikleri katkılar için teşekkürlerimi ifade ederek hepsinden helallik diliyorum. Bundan sonra da ajansımızın bölgenin gelişmesine yönelik yapacağı proje ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Amasya Valiliğindeki toplantının ev sahibi olan Vali Dr. Osman Varol da meslektaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Ajans tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan mali, teknik destek programları hakkında istişarelerin yapıldığı ve uygulanmakta olan mali, destek destek programları ile devam eden güdümlü projelerin uygulama süreçleriyle dört ilde bulunan yatırım destek ofislerinin çalışmalarının da ele alındığı toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi AR-GE Daire Başkanı Ramazan Aydın ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de katıldı.