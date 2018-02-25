Türkiye Şampiyonas’ına 24 yıl önceki zafer pozu damga vurdu

İzlemeye gittiği Amasya Spor Salonu’ndaki turnuvada 1994 yılında İstanbul’da yapılan dünya şampiyonasında verdiği şampiyonluk pozunu görünce duygulanan eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, “İnşallah o poz, gören gençlerimize bundan sonraki spor hayatlarında katkı yapar” dedi.

Rakibinin üstündeki o anları anlatan Demir, “Kazanırsam 37 yıl aradan sonra Türkiye takım halinde şampiyon olacak, ben de ferdi olarak şampiyon olacaktım. O 5 saniye hem Türk Milli Takımı’nın hem de benim şampiyonluğuma vesile oldu. Alttaki güreşçi Amerikalı Bruce Baumgartner şu anda ABD Güreş Federasyonu Başkanı. Biz düşman değiliz. Bu sportif bir rekabet” diye konuştu.

O fotoğrafın yılın fotoğrafı seçildiğini anımsatıp Amerikalı dostu Baumgartner’i davet ettiğine de değinen Mahmut Demir, "İnşallah büyük bir organizasyon olursa Türkiye’ye gelecek. O zaman beraber belki Türk halkına ve dünyaya eski rakipler olarak bir gösteri güreşi yapabiliriz” şeklinde konuştu.