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31 Mayıs 2018 15:03

Uludağ: “Ramazan ayı sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat”

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Yusuf Uludağ, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ramazan ayına da denk gelen bu özel gün sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat.

Uludağ: “Ramazan ayı sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat”

31 Mayıs 2018 15:03

Sigarayı bırakın, kalbinizi koruyun” dedi.


Dünya üzerinde yaklaşık 1,2 milyar insanın sigara kullandığının tahmin edildiğini ve tütünden kaynaklı hastalıklar sebebiyle her yıl 6 milyon kişi hayatını kaybettiğini belirten Yusuf Uludağ, “Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Sigaraya karşı bilinçlendirme çalışmalarımız, kampanyalarımız devam ediyor. Bu değerli ülkemizin değerli insanlarının sigara gibi zehirli bir maddeye kurban gitmesini, hem kendilerine hem sevdiklerine zarar gelmesini istemiyoruz” diye konuştu.


Yeşilay’ın sigarayla etkin mücadele edip farkındalık çalışmaları yapan ve her yaş grubuna özelleştirilmiş içeriklerle eğitimler verdiğine değinen Uludağ, “Küresel yetişkin tütün araştırması raporuna göre Türkiye genelinde son yıllarda sigara kullanım oranlarının erkeklerde düştüğü gözlemleniyor. Raporda, tütün kullanımının en çok 25-34 ve 35-44 yaş grupları arasında olduğu belirtiliyor. Tütün kullanımını bırakmayı en fazla deneyenler ise kadınlar. Tütün kullanmaya başlama nedeni en belirgin olarak merak, özenti ve arkadaş etkisi olarak listeleniyor” şeklinde konuştu.




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