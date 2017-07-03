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03 Temmuz 2017 12:31

Uluslararası Geometri Sempozyumu başladı

Amasya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı "15.

Uluslararası Geometri Sempozyumu başladı

03 Temmuz 2017 12:31

Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı.


6 Temmuz’a kadar sürecek sempozyumun Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezindeki açılışına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Baro Başkanı A. Melik Derindere, diğer yetkililer, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.


Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Keziban Orbay bir konuşma yaparak sempozyumun detaylarına dair bilgiler verdi. Daha sonra Rektör Orbay ile Başkan Özdemir de katılımcılara hitap etti.


Amasya’nın çok önemli karaktere sahip kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Bu şehir geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetler ile Türk-İslam medeniyetinde de zirveye çıkmıştır. Tarihte hiçbir büyük medeniyet yoktur ki bünyesinde önemli bilim adamları ve bilimsel faaliyetler bulundurmasın. Eğer kurduğunuz medeniyetlerde bilimsel kurumlar bulunmuyorsa bölgenize ve dünyaya biz iddialı bir medeniyetiz demeniz mümkün değildir. Bu anlamda bugün burada yapılan çalışmayı oldukça anlamlı buluyorum. Bizler her zaman üniversitemizin yanındayız. Bu sempozyumu organize eden başta Sayın Rektörümüz ve Düzenleme Kurulu Başkanı Keziban hanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcılara ilimize hoş geldiniz diyorum. Ben de hayatımın bir döneminde tam zamanlı akademik çalışma yapmış biri olarak sizlerin heyecanını paylaşıyor, bilimsel açıdan verimli bir sempozyum olması dileğiyle hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.




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