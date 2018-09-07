Açılışa Vali Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok akademisyen, araştırmacı, eğitici, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu kongre hakkında bilgi verdi. Kongrenin ülke bilimine katkıda bulunacağını belirten Vali Varol, dünya genelinden birçok katılımcının ilde misafir olacağına değinerek bu durumun ilin tanıtımına katkıda bulunacağına da işaret etti.

Varol, özellikle öğretmenlerin eğitime sunacağı katkıların önemine ve bunun eğitim en kritik ayaklarından bir tanesi olduğunu söyledi.