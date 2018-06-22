Üniversiteden personele sosyal tesis

katına üniversite personeli, aileleri ve yakınlarının da yararlanabileceği bir sosyal tesis açtı.

Çayların ücretsiz ikram edildiği tesiste, tost, meşrubat ve diğer yiyecek ve içecek çeşitleri de bulunuyor. Hizmete sunulan mekana gelen konuklar dergi, kitap gibi materyalleri okumanın yanı sıra, satranç, tavla gibi oyunları oynayıp televizyonda izleyebilecek.

Akademik ve idari personelin mesai dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri Amasya Üniversitesi Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, “Amasya Belediyesi İş Merkezinin üst katındaki mekanı üniversite personelimizin aileleri ile birlikte kullanabilecekleri bir mekana dönüştürdük. Akademik ve idari personelimiz mesai dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal tesiste dergi, kitap okuyup, satranç, tavla gibi oyunları da oynayabilecekler” dedi.

Üniversitenin son dönemlerde gerek öğrenci ve personel sayısı, gerekse fiziksel mekan bakımından önemli mesafeler kat ettiğine değinen Orbay, “Bizler de çalışmalarımıza yön verirken akademik ve idari personelimizin mesai dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri fitness salonu, yüzme havuzu gibi spor tesisleri yanında sosyal alanlar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Tüm personelimizi hafta içi 10.00-19.00, hafta sonları ise 12.00-22.00 saatleri arası açık olan Amasya Üniversitesi Sosyal Tesisinde sunduğumuz imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.