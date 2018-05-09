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09 Mayıs 2018 17:14

Üniversiteliler Amasya ile Amasra’yı fotoğrafladı

Amasya Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri bir yıl boyunca Amasya, Amasra ve Çorum’da çektikleri fotoğrafları sergilediler.

Üniversiteliler Amasya ile Amasra’yı fotoğrafladı

09 Mayıs 2018 17:14


Eğitim Fakültesi konferans salonundaki serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülbin Zeren Nalinci ile Üniversite Genel Sekreteri Hasan Özyurt yaptı. Sergiyi gezip bilgiler alan Rektör Orbay, fotoğraf makinesiyle bir öğrencisinin fotoğrafını çekti.


Çekimlerde farklı teknik ve objektiflerin kullandığını belirten Kulüp Başkanı Rabia Ateş, 75 fotoğrafın yer aldığı sergide daha çok yaşlı ve çocuk fotoğraflarına yer verdiklerini söyledi.


Ateş, öğrenim gördükleri Amasya’nın doğal ve kültürel güzelliklerine de dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.




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