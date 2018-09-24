Üstüne beton parçası düşen Yusuf'tan kötü haber

Amasya’da sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, 2 haftadır tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.
Amasya'da sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, 2 haftadır tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.
2 hafta önce Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta oynarken inşaat halindeki bir binadan üzerine düşen beton parçasının altında kalması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Yusuf Aslan, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Küçüç çocuk, Direkli köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları döken anne Nafiye ile baba Ali Aslan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.