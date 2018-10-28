Uyuşturucu ile mücadelede sporun önemi gençlere anlatılacak.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Amasya ve Çorum'da “Uyuşturucu ile mücadelede sporun gücü” konulu seminerler verecek. DUMESF Çorum İl Temsilcisi Kenan Biçer'in organize ettiği ve konuşmacı olarak Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Ilıcak'ın konuşmacı olarak katılacağı seminerlerde öğrencilere özellikle bağımlılıkta sporun önemi anlatılacak. Çorum ve Amasya'da yapılacak seminerlerde uyuşturucu yaşının 12 civarına indiği ve mücadelenin devlet teşviki ile tüm okullarda verilmesi konusundaki görüşlerini açıklayacak. Emniyet tedbirlerinin yanında bilgilendirmenin de öneminin anlatılacağı seminerler üç gün sürecek. Çorum ve Amasya valiliklerinin de desteklediği seminere öğrenci velileri de katılabilecek.

Seminer programı şöyle:

30 Ekim Salı saat 14.00 Amasya Macit Zeren Fen Lisesi

1 Kasım Perşembe saat: 14.00 Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

2 Kasım Cuma saat: 14.00 Çorum Spor Lisesi