Vali ile başkandan halka Ahi pilavı

Amasya'da Vali Dr. Osman Varol ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende dev kazanlardan halka Ahi pilavı dağıttılar.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende ahiliğin meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu belirten Vali Varol, “Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen Ahilik kültürü aziz milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir” dedi.

Varol, “Yüzlerce yıl önce insanlar dünyanın birçok bölgesinde temel ihtiyaçlarını zoraki bir şekilde karşılarken ve barbarca bir yaşantı sürerken öyle bir medeniyet düşünün ki ticari hayatta, ticaretle uğraşan bireylerin nasıl yetişeceği, işine nasıl başlayıp nasıl yürüteceği ve insanlarla nasıl iletişim kuracağı, ticaret içerisinde hangi prensiplerin geçerli olduğu ve vatandaşları mağdur etmeden en iyi ürünü onlara nasıl sunabileceği konularında emsal teşkil edecek bir kurallar bütünü haline getiren aynı zamanda devletlerinin yararına çalışabilecek bir düzen kuran bir kurumdan ve bu kurumun üyesi olduğu bir milletten, bir medeniyetten bahsediyoruz. Böyle bir medeniyetin evlatları olmaktan ne kadar çok gurur duysak azdır” diye konuştu.

Usta ve kalfalara ödüller verildiği programa AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile diğer yetkililer de katıldı.

Varol ile yöneticiler daha sonra sokakları dolaşıp işyeri sahiplerine hediyeler verdi.