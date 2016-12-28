Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:53

Vali Işık ile komutanlar gazilere moral verdi

Vali Işık ile komutanlar gazilere moral verdi

28 Aralık 2016 11:53

Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile birlikte Amasya’nın Taşova ilçesinde Bitlis Tatvan’da uğradığı terör saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney ile Kayseri’de yaşanan bombalı saldırıda yaralanan Er Ufuk Uysal’ı ziyaret edip moral verdiler.
Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sadi Ergin’in de yer aldığı ziyarette konuşan Vali Işık, “Milletimiz artık oynanan oyunların farkında. Birlik ve beraberliğimiz en üst seviyede. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin mazisinde olduğu gibi şanlı geleceğine adaletiyle, merhametiyle yürüyeceğini belirten Işık, tedavi süreçleri hakkında bilgiler aldığı yaralı askerlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç