Vali Işık’tan basın turu

Amasya Valisi Salih Işık, il merkezindeki yerel gazeteler ile haber ajansı temsilcilerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Hamdi Yanık’ın da yer aldığı ziyaretlerde basının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Vali Işık, “Yerel basın kuruluşları kamuoyunu bilgilendirme ve halkın talep ve sorunlarını kamu kurumlarına aktarma noktasında önemli görevler üstlenmektedir. İlimizde de bu anlamda basın kuruluşlarımız üzerilerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmektedirler. İlimizin sosyal kültürel ve ekonomik olarak daha da gelişmesi için, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşları ortak olarak hareket etmek durumundayız” dedi.

“Basın bizlerin gören gözü ve duyan kulağı olmalıdır” diyen Vali Işık, “Bizlerin gözünden kaçan bazı aksaklıkları basın mensuplarımız gördüğünde ya da duyduğunda bu sorunların çözümü için bize aktarmalıdırlar. Böylece ilimizin problemlerinin çözüme kavuşturulması ve ihtiyaçlarının giderilmesi daha da kolay olacaktır. Türk basını dolayısıyla Amasya basını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Ben bu anlayışla hareket eden ve birlik ve beraberliğimize katkıda bulunan tüm basın kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın kuruluşlarının baskı bölümlerini de gezen Salih Işık, Yeni Emel gazetesinde Amasya Tamimi’nin nüshalarının çoğaltıldığı makineyi de inceleyip gazete sahibi İsmet Olgun’dan bilgiler aldı.