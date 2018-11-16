Vali Kaymak, Amasya'da cenazeye katıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak’in eşi Emine Kaymak’ın Amasya’nın Taşova ilçesinde vefat eden amcası Mehmet Tekin son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun Valisi Osman Kaymak'in eşi Emine Kaymak'ın Amasya'nın Taşova ilçesinde vefat eden amcası Mehmet Tekin son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Tekin'in Andıran köyündeki cenaze namazını ağabeyi Mustafa Tekin kıldırdı. Samsun Valisi Kaymak'ın yanı sıra Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova Kaymakamı Okan Yenidünya ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldıkları cenazede Tekin ailesinin acılarını paylaştılar.