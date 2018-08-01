Vali Varol: “Alçak bir terör örgütü ile mücadele etmeye hazır olun”

Osman Varol, Merzifon POMEM’den mezun olan özel harekât polislerine Hakkari Yüksekova’da anne ve 11 aylık bebeğinin şehit olduğu saldırıyı hatırlatarak, “Sizler böyle alçak bir terör örgütü ile mücadele edeceksiniz. Lütfen buna hazırlıklı olun. Hiçbir zaman bizim milletimizin çektiği acıları unutmayın” dedi.

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde(POMEM) 19/2. dönem özel harekat polisleri için düzenlenen mezuniyet töreninde Hakkari Yüksekova’da Astsubay eşini ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’ya rahmet, ailesine ve Türk milletine de başsağlığı dileyen Vali Varol, mezun olan 330 özel harekatçıya seslenerek, “Siz gerçekten çok şanlı bir ecdadın evlatlarısınız. Görevlerinize başlamak için sabırsızlandığınızı görebiliyorum. Mevlam yolunuzu açık etsin. Ayağınıza taş değmesin. Hizmetinizi yaparken devletiniz ve milletiniz dışında hiçbir şeyi önceliğe koymayacağınızı da biliyorum. Daha dün hain terör örgütünün yaptığı saldırıda 11 aylık bir bebek ve annesi şehit oldu. Sizler böyle alçak bir terör örgütü ile mücadele edeceksiniz. Lütfen buna hazırlıklı olun. Hiçbir zaman bizim milletimizin çektiği acıları unutmayın” diye konuştu.

Türklerin bin yıldır yurt edindiği Anadolu topraklarının dünyanın en kıymetli topraklarından biri olduğuna değinen Varol, “Bu süreçte bazen çok büyük bir medeniyet oluşturarak dünyaya adalet dağıttık. Bazen yok olmanın eşiğine gelip küllerimizden yeniden doğduk. Ama herkesin gözünün olduğu bu toprakları elimizde tutarken yaslandığımız birkaç tane temel nokta vardı. Bunlardan bir tanesi geçmişimiz ve geleneklerimize olan bağlılığımız diğeri bizi ayakta tutan inancımız. Ayrıca sürekli olarak vatanı milleti söz konusu olduğunda her türlü fedakârlığı yapabilecek nesiller yetiştiriyor olmamızdır. Sıkıntı çektiğimiz dönemlerde de burada yemin edecek bu kardeşlerimiz gibi kahramanlar sayesinde, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan görevini yapanlar sayesinde yaşamımızı bu topraklarda sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül de büyük bir sorumluluk gerektiren polislik mesleğini özveriyle yerine getirecek öğrencilerin yetiştirdiklerini söyledi.

Özel harekat polis adaylarının yemin ederek diplomalarını aldığı törene AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, diğer yetkililer ve mezun olan öğrencilerin aileleri de katıldı.