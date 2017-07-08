Vali Varol: “Amasya tarımsal alanda önemli bir potansiyele sahip"

Osman Varol, Amasya’nın tarımsal alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Osman Varol, DSİ 73. Şube Müdürlüğünde kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı. İl genelinde 1 baraj, 5 gölet ve 17 taşkın koruma tesisinin inşaatının hızla devam ettiğini aktaran DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, çeşitli planlama ve projelere 2017 yılı başında 43 milyon TL ödenekle başlanıp yüzde 37’lik bir oranda gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Müdürlüğün sorumluluk sahasında çok önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Vali Varol, “Amasya tarımsal alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Devlet Su İşleri ilimiz ve ilçelerinde bu potansiyelin üst düzeyde kullanılabilmesi için çeşitli projelerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle devam edeceğine inanıyorum” dedi.