Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 15:56

Vali Varol Amasya’ya geldi

Yeni Amasya Valisi Dr.

Vali Varol Amasya’ya geldi

30 Haziran 2017 15:56

Osman Varol, ilk ziyaretini şehit ailelerine yapacağını açıkladı.


Valiler kararnamesiyle Tavas Kaymakamlığı görevinden Amasya Valiliğine atanan Osman Varol, şehre geldi. Valilikte polis mangasını selamlayan Vali Varol’u 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, diğer yetkililer ve valilik çalışanları karşıladı.


Habercilere açıklama yapan Osman Varol, “Yarından itibaren önce şehit ailelerimizi ziyaret edip onların hayır duasını alarak işe başlamayı düşünüyorum” dedi.


Türk-İslam tarihi açısından büyük önemli olan Amasya’da valilik yapma görevini kendisine layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine şükranlarını sunan Varol, “En temele mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızı ve vatandaşlarımızla yakın ilişki kurmayı koyacağız. Her şeyi önünde, temelinde bu olacak. Hepsini onun üzerine inşa etmeye çalışacağız inşallah. Bizim üslubumuz vatandaşla sürekli iç içe olmak, sürekli vatandaşın içerisinde vatandaşa yakın olmaktır. Halkımızın tamamı ve onun örgütlü yapılarıyla bir arada hareket ederek bir takım hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bu ekip işi. Bu anlamda bu ilişkilere çok değer verdiğimi söylemek istiyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese sonuna kadar açık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    44°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
AMASYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:43
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!