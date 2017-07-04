Vali Varol halk günü düzenledi

Osman Varol, halk günü düzenledi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Varol, “Burada çalıştığım süre içerisinde halk toplantılarında bir araya geleceğiz. Ayrıca başka dertleriniz ve sıkıntılarınız olursa, sizlerle görüşmeye gayret edeceğiz. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık ile ilgili kurum yöneticilerinin de yer aldığı toplantı sonrası yapılan duyuruda 1 Ağustos Salı günü düzenlenecek bir sonraki toplantıya katılmak isteyenlerin Amasya Valiliği Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.