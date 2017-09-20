Vali Varol: "Köy yolları şehir standartlarına getirilecek"

Osman Varol, “Köylerimizin bütün yollarını şehir standartlarına getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Gümüşhacıköy’e bağlı Kızılca köyünde devam eden köy yolları yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceleyen Vali Varol, “Amasya’da 372 köyümüz var. Köylerimizin bütün yollarını şehir standartlarına getirmeyi planlıyoruz. Amacımız şehirde ne varsa köyde de onun olması. Yoluyla, asfaltıyla, içme ve şebeke suyu depolarıyla, tarımsal altyapısıyla en çağdaş hizmetlerle köylerimizi buluşturmalıyız” diye konuştu.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmayla Kırca, Derbentobruğu, Saraycık, Kağnıcı, Pusacık, Çal, Kutluca, Kızılca, Kızık, Bademli ve Dumanlı olmak üzere 11 köyün toplam 12 kilometrelik yolunun asfaltla kaplanacağına değinen Varol, “Türkiye genelinde köylerimizin yolları, çeşmeleri, içme suları, kanalizasyonları, depoları, tarımsal sulamaları çok güzel bir noktaya geliyor. İnşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bütün işçilerimize, mühendislerimize, müdürlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemeye Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu da katıldı.