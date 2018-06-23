Vali Varol: "KÖYDES yatırımlarında altın yıl olacak"

Osman Varol, 2018 yılının Amasya için KÖYDES yatırımlarında altın bir yıl olacağını belirtti.

Köylerin Altyapısının Desteklemesi (KÖYDES) projelerinin hızla hayata geçirilerek çalışmalarda önemli ölçüde mesafe alındığını, toplam 116 projeden 4’ünün tamamlanıp 76’sının devam ettiğini, 19’unun ihale aşamasında olup diğer projelerin ise ihale hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Vali Varol, yılsonuna kadar tüm işlerin zamanında bitirilmesinin planlandığını anlattı.

2018 yılında Amasya’ya 22 milyon 333 bin TL gibi büyük bir bütçenin tahsis edilip şehirdeki projelerinin başlandığı 2005 yılından bugüne kadar toplam 132 milyon 270 bin TL’lik kaynak harcandığına değinen Varol, ilçelerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmaların bir bir hayata geçirilmesinin gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.