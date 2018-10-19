Vali Varol: “Muhtarlık tamamen ülkemize özgü bir yönetim modeli”

Osman Varol, muhtarlık uygulamasının dünyada hiçbir benzeri bulunmayan tamamen Türkiye'ye özgü bir yönetim modeli olduğunu belirtti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluşan Vali Varol, “Sizler çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Dünyada hiçbir yönetim modelinde benzeri bulunmayan, tamamen ülkemize özgü bir yönetim modeli muhtarlık. Bir yandan seçimle iş başına gelirken bir yandan da hiçbir partiye bağlı olmadan tamamen bireysel nitelikleriyle ön plana çıkarak görevlerinizi icra ediyorsunuz” dedi.

Muhtarların göreve geldikten sonra seçilmiş bir kamu görevlisi olarak vatandaşın taleplerine cevap verme hususunda çok ağır bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Varol, “Bir yandan seçimle iş başına gelirken bir yandan da hiçbir partiye bağlı olmadan tamamen bireysel nitelikleriyle ön plana çıkarak görevlerinizi icra ediyorsunuz. Ayrıca muhtarlarımızın toplumumuzun içerisinde, kültürümüzde de çok önemli bir yeri vardır. Muhtar sözü dinlenen, bir sıkıntı olduğunda danışılan kişidir. Görev yaptığı mahallenin, köyün, beldenin ihtiyaçları ile ilk elden ilgilenen bulunduğu yerin her sorununu tespit eden önemli kişilerdir. Bizlerin vatandaşlara ulaşmamızda, vatandaşların da bizlere ulaşmasında çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Sizlere bu vesileyle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyük Amasya Otelindeki programa Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Amasya Tüm Muhtarlar Derneği Başkaı Adem Süren ile diğer yöneticilerde katıldı.