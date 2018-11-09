Vali Varol: "Organ nakline toplumumuz sahip çıkmalı"

Osman Varol, “Türkiye'de organ bekleyen hasta sayısı artarken organ bulunamamakta, çok ciddi bir tedavi şekli olan organ nakline toplumun sahip çıkması gerekmektedir” dedi.

Türkiye'de organ bağışı ve nakli ile kan bağışı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik etkili çalışmalar yürütülmesine rağmen istenilen seviyeye gelinemediğine değinen Vali Varol, “Bağış oranlarını artırmak için yanlış bilgiler düzeltilmelidir. Organ bağışının tıbbi ve hukuki gereklilikleri vardır. Bütün şartlar oluştuktan sonra bu bağış sayesinde hayatını devam ettirecek olan insanlarımızın imdadına yetişecek bir işlemdir. Türkiye'de organ bekleyen hasta sayısı artarken organ bulunamamakta, çok ciddi bir tedavi şekli olan organ nakline toplumun sahip çıkması gerekmektedir” diye konuştu.

Bağış yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının da olumlu görüş bildirdiğine dikkat çeken Osman Varol, “Bu konuda duyarlı olmalı, kendi başımıza gelmeden de bir şeylerin farkında olmalıyız. Hayatta iken bırakacağımız en güzel miras yapacağımız organ bağışıdır. Yakınlarınızı kaybettiğinizde organlarının kullanılmasına izin vermeniz durumunda organ bekleyen binlerce hastamız yaşama şansına sahip olacaktır. Candan cana yapılan en önemli hediye organ bağışıdır” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünün 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde düzenlediği bilgilendirme programına katılan Varol, organlarını da bağışladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun da bulunduğu programın ardından organlarını bağışlayan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal'a da bağış belgesi verildi.