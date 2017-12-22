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22 Aralık 2017 23:37

Vali Varol’dan huzur operasyonuna takip

Amasya Valisi Dr.

Vali Varol’dan huzur operasyonuna takip

22 Aralık 2017 23:37

Osman Varol, polisin düzenlediği huzur operasyonunu yerinde takip etti.


Huzur Türkiye-8 operasyonu kapsamında il genelinde 300’ün üstünde polisin görev yaptığı çalışmaları izleyen Vali Varol, “Bu uygulamaların hepsi hepimizin güvenliği için. Yapılan uygulamalar sayesinde son dönemde memleketin içinde ciddi bir huzur ortamı var” dedi.


Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut’un yönettiği operasyonla ilgili bilgiler alan Vali Varol, vatandaşlarla sohbet edip polislerin ikram ettiği çaydan içti.


Operasyonda araçlar kontrol edilip sürücüleri hakkında sorgulama yapıldı. Bir araçta ele geçirilen rutsatsız av tüfeğine el konuldu.




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