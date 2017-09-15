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15 Eylül 2017 10:12

Vali Varol’dan okul pansiyonlarında inceleme

Amasya Valisi Dr.

Vali Varol’dan okul pansiyonlarında inceleme

15 Eylül 2017 10:12

Osman Varol, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi öncesi Sosyal Bilimler Lisesi ile İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonlarında incelemelerde bulundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’in de katıldığı incelemelerinde yatak odaları, yemekhane, dershane ve çeşitli alanları dolaşan Vali Varol, Pazartesi günü okula başlayacak olan öğrencilerin kendilerini evlerinde hissettirmek ve daha rahat bir ortamda kalmalarını sağlamak için pansiyonların son durumunu yerinde görmek istediğini söyledi.


Görevlilerle görüşen Varol, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında gelen barınma ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilmek adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.




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