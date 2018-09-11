Vali Varol'dan pansiyon ve yemekhane uyarısı

Geçen yıl okulların pansiyon ve yemekhanelerine yönelik denetimlerde bulunduğunu belirten Vali Osman Varol, bu konunun üzerinde çok hassas olduğunu vurgulayarak bu yılda anlık denetimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Vali Varol, "2018-2019 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Her derecedeki okullarımızda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda eylem planı kapsamında çalışmalar yapılması ve valilik imkanları marifetiyle belirli okulların kamera sistemleri ile güvenlik sorunlarının giderilmesi konularını ele alacağız” diye konuştu.

Belediye kültür merkezindeki toplantıya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, diğer yetkililer, okul yöneticileri ve muhtarlar katıldı.