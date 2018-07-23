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23 Temmuz 2018 11:34

Vali Varol’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Amasya Valisi Dr.

Vali Varol’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

23 Temmuz 2018 11:34

Osman Varol, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ’Kurbanını bağışla, kardeşinle yakınlaş’ sloganıyla başlatılan vekâletle kurban kesim kampanyasına destek vererek kurban bağışında bulundu.


Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzattığını belirten Vali Varol, "Amasyalı vatandaşlarımızın da gerçekleştirmiş olduğunuz bu kampanyaya gerekli desteği vereceklerine inanıyorum ve kampanyanızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da kampanyaya desteğinden dolayı Varol’a teşekkür etti.




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