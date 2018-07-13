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13 Temmuz 2018 15:38

Vali Varol’dan yöneticilerle toplantı

Amasya Valisi Osman Varol, yöneticilerle birlikte yaptığı toplantıda, "Sizden isteğim, vatandaşımıza yakın olun.

Vali Varol’dan yöneticilerle toplantı

13 Temmuz 2018 15:38

Hizmet ederek gönlünü kazanın ki vatandaş devleti sürekli yanında hissetsin” dedi.


Belediye kültür merkezinde düzenlenen İl İdari Şube Müdürleri toplantısında, geçilen yeni yönetim sistemiyle ağır işleyen bürokrasi yerine vatandaş odaklı bir dönemin benimsendiğini belirten Vali Varol, "Yeni sistemde tüm kurum müdürlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tevazudan vazgeçmeden, uyum içerisinde çalışacağız. Yönetim pozisyonundakiler işlerini alçak gönüllülükle yapmalı. Sizden isteğim, vatandaşımıza yakın olun. Hizmet ederek gönlünü kazanın ki vatandaş devleti sürekli yanında hissetsin” diye konuştu.


İldeki görevine başlamasının üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Varol, bu süreçte beraber çalıştıkları tüm kurum yöneticilerine teşekkür etti.




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