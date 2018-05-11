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11 Mayıs 2018 16:28

Valiler halka lokma dağıttı

Amasya’da 3 ilin valisi Vakıflar Haftası dolayısıyla halka lokma tatlısı dağıttı.

Valiler halka lokma dağıttı

11 Mayıs 2018 16:28


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, toplantılara katılmak için şehre gelen Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile birlikte Yavuz Selim Meydanı’nda kurulan tezgahta kızartılan lokma tatlılarını vatandaşlara ikram ettiler.


Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun da katıldığı programda değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Vakıflar, kültür ve geleneklerimizin, sosyal devlet anlayışımızın en önemli unsurudur. Asırlardır bu düşünceden hareketle sayısız vakıf hizmetlerine imza atan Anadolu insanı, bugün de aynı azim ve kararlılıkla vakıf kültürüne katkıda bulunmaktadır. Günümüzde sahip olduğumuz tarihi ve kültürel mirasların birçoğunu, atalarımızın yüzyıllar öncesinden kurmuş olduğu vakıflara borçluyuz” dedi.


Toplumsal dayanışma ile birlikte bir arada kardeşçe millet olma bilincini de kuvvetlendiren vakıfların ülkenin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleri yarınlara taşımakta öncü roller üstlenmekte olduğunu vurgulayan Varol, “Gönüllülük anlayışına dayanan vakıf çalışmaları, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu öne çıkarmasının yanı sıra vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik alandaki sorunlarının çözümünde toplumsal dayanışmayı harekete geçirerek yararlı bir kamu hizmetini de yerine getirmektedir. İlimizde de çok önemli vakıf eserleri bulunmaktadır. Rahmetle, minnetle andığımız aziz ecdadımızdan yadigar kalan bu vakıf eserlerini korumak, geliştirmek ve bu eserlere yenilerini eklemek hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.




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