Yakup Yavru, 5 ay önce mezar ile çeşme yaptırmış

Uluslararası Adana Film Festivali'nde emek ödülü almak için gittiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru'nun memleketi Amasya'da 5 ay önce kendisi için mezar hazırlatmasının yanı sıra hayır olarak çeşme de yaptırdığı ortaya çıktı.

Amasya merkez Tekirdede Mezarlığı'ndan kendisi için mezar satın alan Yavru (64), yaklaşık 35 bin lira harcayarak mermerden mezar hazırlatmıştı. Yavru'nun aynı zamanda mezarlıkta bir çeşmede yaptırdığını belirten arkadaşı Hüseyin Menç, "'Mezarım burada olsun. Beni bu mezara defnedersiniz' demişti" diye konuştu.