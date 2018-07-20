Yapay şelaleden elektrik üretiyorlar

Amasya Belediyesinin uyguladığı projede seviyesi yükselen ırmak suyunun önünü kesen kauçuk bendin bitişiğine elektrik üretiminin sağlandığı her biri 4,20 santim çapında 2 büyük burgu türbinleri konuşlandı. 220 kilowattlık enerji üretecek sistemle yaklaşık 2 bin hanenin elektik ihtiyacı karşılanabilecek.

Şehrin ortasında boydan boya uzanan ırmaktan yıllardır yeterince faydalanılamadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Türkiye’de hatta dünyada ilk sayılabilecek Arşimet burgusu dediğimiz yani helezon yöntemiyle ırmak içerisinde kısa mesafede akan suyu enerjiye dönüştürüyoruz. Bütün test aşamalarını gerçekleştirdik. 110 kilowattlık iki burgumuz 220 kilowattlık enerji üretecek. Bu enerjinin bir kısmını kendi ihtiyacımıza kullanacağız. Diğer kısmını da ulusal ağa bağlayarak ekonomik girdi sağlanacak” dedi.

Rol model olacak sistemin kullanma hakkına ilişkin DSİ’nin özel bir yönetmelik yayınladığını kaydeden Özdemir, 5 yıl içinde masraflarını çıkaracağını söyledi.

Kayıklar tur düzenleyecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle uygulanan Yeşilırmak Kauçuk Bendi, rekreasyon alanları oluşturulması, yenilenebilir enerji eksenli gelişim projesiyle su seviyesinin yükseleceği ırmak üzerinde turistik amaçlı kayıklar tur düzenleyebilecek. Kıyının 150 metrelik bölümünde karşılıklı seyir terasları, tarihi dokuya uygun seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacak.

Erdoğan ile Yıldırım’ın da isimleri yazılı

Bendin suların altına kalan kısmına montaj sırasında anı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da isimlerinin yazıldığı levhalar yerleştirilmişti.